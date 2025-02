Schimbare in fotbalul bihorean: Zeno Bundea este noul presedinte al AJF. "Nu am venit sa schimb o anumita persoana, am venit sa muncesc si sa dezvoltam"

Zeno Bundea (47 de ani), fost fotbalist la FC Bihor, Rapid, U Craiova, FC National sau "U" Cluj, a fost preferat de majoritate si a fost ales drept noul presedinte al Asociatiei Judetene de Fotbal din judetul Bihor, invingandu-l chiar pe fostul conducator al forului in ultimii opt ani, pe Radu Bitea."Mi s-a spus ca nu am echipa. Voi sunteti echipa mea, eu sunt in echipa voastra, iar ca fost sportiv am facut performanta si am stiut sa ma adaptez, am stiut sa imi gasesc locul in orice echipa", a ... citește toată știrea