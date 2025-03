Schimbare radicala pentru un fost numar patru mondial: "Nu mai judecati pe nimeni dupa marimea corpului"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat marti, 18 martie 2025, 11:30 / Actualizat marti, 18 martie 2025 12:21Jelena Dokic (41 de ani), fost numar 4 WTA, a publicat o poza cu felul in care arata acum, dupa ce a pierdut in greutate, adresand un indemn celor care au criticat-o de-a lungul timpului pentru aspectul.Jelena Dokic a fost copil-minune in anii 2000 si a dus o lupta aspra din punctul de vedere mintal in urma abuzurilor tatalui, reflectata si in plan fizic.Foto. Schimbare radicala ... citește toată știrea