Schimbarea tactica pregatita de Gigi Becali la FCSB, criticata de un fost jucator: "Iar il zapaceste! Asta este politica ultimilor 7 ani, de cand nu a mai luat campionatul"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 12 februarie 2023, 16:08 / Actualizat duminica, 12 februarie 2023 16:26Gigi Becali, patronul FCSB, a declarat dupa victoria cu CFR Cluj ca i-ar putea schimba in viitorul postul lui Octavian Popescu (20 de ani) pentru a-i face locul lui Florinel Coman in primul "11".FC Voluntari joaca acasa cu FCSB, de la ora 20:00, in etapa #25 din Liga 1, live pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1Omul de afaceri a ... citeste toata stirea