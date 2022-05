Schimbari radicale la Dacia Unirea Braila dupa retrogradarea in Liga 3. Contractul cu antrenorul Laurentiu Ivan a fost rupt, clubul are un nou presedinte

Dacia Unirea Braila regandeste strategia dupa ce a ratat evitarea retrogradarii din Liga 2 si din sezonul urmator va juca, din nou, in Liga 3. Miercuri, 11 mai, a avut loc Adunarea Generala a clubului din Braila, in cadrul unei sedinte extraordinare, unde s-au luat mai multe decizii la nivelul conducerii si nivelul staffului tehnic.Dacia Unirea Braila a renuntat la antrenorul principal Laurentiu IvanIn primul rand, s-a ajuns la un acord in privinta ruperii contractului cu Laurentiu Ivan (foto ... citeste toata stirea