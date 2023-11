Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 20 noiembrie 2023, 17:41 / Actualizat luni, 20 noiembrie 2023 17:57Florin Vulturar, agentul trimis de Gigi Becali in Africa de Sud si in America de Sud sa caute jucatori pentru FCSB, sustine ca a gasit doi fotbalisti, un mijlocas ofensiv si un atacant.Vulturar, finul lui Becali, a fost trimis in misiune, Mai intai in Africa de Sud, dupa ce patronul de la FCSB s-a aratat incantat de stoperul Ngezana, adus de la Kaizer Chiefs. Apoi, impresarul s-a dus ... citeste toata stirea