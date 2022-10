Scrisoarea lui Edi Iordanescu pentru suporterii nationalei si raspunsul dur al acestora, pe GSP: "Trebuia sa raman, am vazut speranta" / "Pleaca!"

Articol de GSP - Publicat marti, 04 octombrie 2022, 12:54 / Actualizat marti, 04 octombrie 2022 13:16Edi Iordanescu (44 de ani), selectionerul primei reprezentative a Romaniei, a transmis un mesaj pentru fanii romani, cu ocazia reconfirmarii in functie.Luni, Edi Iordanescu a fost reconfirmat in functia de selectioner al nationalei de seniori a Romaniei, in ciuda parcursului dezamagitor din Liga Natiunilor, unde Romania a incheiat pe ultimul loc grupa B3 si a retrogradat, astfel, in Liga C. ... citeste toata stirea