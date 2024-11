Se anunta revolutia la CFR Cluj * Investitie cum nu a mai fost vreodata in "era Varga"

Articol de Maria Olteanu - Publicat joi, 28 noiembrie 2024, 10:09 / Actualizat joi, 28 noiembrie 2024 10:26Ioan Varga (65 de ani), finantatorul celor de la CFR Cluj, isi doreste sa schimbe strategia la echipa din Gruia si sa investeasca de acum inainte in cresterea jucatorilor autohtoni. In acest sens, a luat decizia sa faca cea mai mare investitie de pana acum la clubul pe care il conduce, pentru a ridica o academie.Patronul clujenilor a achizitionat un teren de 40 de hectare in ... citește toată știrea