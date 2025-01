Se contureaza o revenire importanta la FCSB: "Este magnific!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 20:02 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 20:05Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a anuntat ca Mihai Lixandru (23 de ani) ar urma sa revina la antrenamentele de grup in cel mult o luna.Titular in prima parte a stagiunii curente, Mihai Lixandru s-a accidentat pe 3 octombrie, in deplasarea de la Salonic din Europa League. Diagnosticul a fost crunt: ruptura a ligamentului incrucisat anterior al ... citește toată știrea