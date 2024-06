Se decide ultima promovata in Liga 2 | CSM Focsani - CS Dinamo se joaca ACUM! Gorovei marcheaza dupa un contraatac de manual, gazdele sunt ca si promovate

Sezonul 2023/2024 al Ligii 3 ia sfarsit abia astazi, sambata, 15 iunie, cand are loc ultima finala a barajului pentru promovarea in Liga 2, de pe tabloul recalificarilor. Se incheie campionatul cu intalnirea dintre CSM Focsani si CS Dinamo Bucuresti, in urma careia vom cunoaste si ultima formatie, a sasea, care va lua startul in stagiunea urmatoare de Liga 2, editia 2024/2025.In semifinalele recalificarilor, CSM Focsani a trecut de CSM Ramnicu Valcea, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, in ... citește toată știrea