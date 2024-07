Se declara dezamagit de Denis Alibec: "Speram sa ajunga o vedeta, dar el a ales alt drum. Cand intervin parintii, e o problema"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 06 iulie 2024, 11:57 / Actualizat sambata, 06 iulie 2024 12:08Ioan Becali (72 de ani) a marturisit ca avea asteptari foarte mari de la atacantul Denis Alibec (33), dar fotbalistul l-a dezamagit.Denis Alibec a fost impresariat de Ioan Becali in primii ani ai carierei lui. Colaborarea cu acesta i-a adus fotbalistului un transfer la Inter in 2011, formatie pentru care a jucat doua meciuri in perioada in care Jose Mourinho ii pregatea pe italieni. ... citește toată știrea