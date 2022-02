Se desfiinteaza Dinamo? Avertismentul lui Danut Lupu: "Nu va mai putea folosi nici emblema, nici culorile"

Articol de GSP - Publicat sambata, 05 februarie 2022, 10:33 / Actualizat sambata, 05 februarie 2022 11:23Danut Lupu (54 de ani), fostul mare jucator al lui Dinamo, a atins un subiect delicat pentru intreaga suflarea ros-alba, cel al pericolului retrogradarii in liga secunda.Lupu a luat in calcul toate scenariile, insa vine cu un avertisment sumbru pentru fanii lui Dinamo: retrogradarea in Liga 2 ar putea fi echivalenta cu disparitia "cainilor", se teme fostul mare fotbalist.Danut Lupu: ... citeste toata stirea