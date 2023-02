Se face moftul lui Becali! Schimbare importanta in primul 11 la FCSB pentru un om-cheie

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat miercuri, 15 februarie 2023, 07:00Gigi Becali isi pune in aplicare "planul" pe care il stabilise pentru Octavian Popescu. "Decarul" FCSB-ului va fi mutat inter, o data cu absenta fortata a lui Darius Olaru, pentru a-i face loc lui Florinel Coman in pozitia de extrema stanga, postul preferat al lui Tavi.Cartonasul galben inutil incasat de Darius Olaru pe finalul meciului cu FC Voluntari il aduce pe Octavian Popescu din nou in ... citeste toata stirea