Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 14:51 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 15:01Ion Craciunescu a comentat situatia de la Dinamo si a avut un mesaj pentru Eugen Voicu si Andrei Nicolescu, cei doi actionari majoritari ai clubului.Fostul arbitru si sef al CCA spune ca apreciaza investitia pe care cei doi au facut-o in club, dar le cere sa aduca mai multi bani pentru ca Dinamo sa revina in lupta pentru suprematie in Liga 1.DINAMOGol in al 11-lea meci pentru ... citeste toata stirea