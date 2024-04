Se incinge lupta pentru promovare * Cum arata programul si clasamentul inainte de meciurile decisive

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 28 aprilie 2024, 15:20 / Actualizat duminica, 28 aprilie 2024 16:01Lupta pentru promovarea in Superliga a intrat in linie dreapta. Unirea Slobozia a deja promovata, in timp ce Gloria Buzau, Csikszereda si CS Mioveni lupta pentru al doilea loc care duce in Superliga. Iar celelalte doua vor ocupa cele doua locuri de baraj.Echipele cu drept promovare mai au trei etape de jucat, in timp ce Corvinul si CSC Selimbar mai au patru meciuri, urmand ca ... citește toată știrea