Se ingroasa gluma la Poli Iasi! Echipa din Copou a suferit a doua infrangere consecutiva in deplasare si incepe sa aiba emotii chiar si pentru accederea in play-off

Poli Iasi continua sa navigheze in ape tulburi si dupa schimbarea antrenorului. Echipa din Copou a suferit, vineri, a treia infrangere din acest sezon, 0-1 la Slatina, in uvertura etapei a 11-a, la capatul unui nou meci foarte slab facut in deplasare.Cum au fost, de altfel, aproape toate disputate pe teren strain in acest sezon.Socul s-a produs la Poli Iasi, dar in sens negativMulta lume se astepta ca venirea lui Leo Grozavu pe banca tehnica a Politehnicii Iasi in locul lui Claudiu Niculescu