Se ingroasa gluma pentru clubul din Superliga! Inca un litigiu la FIFA, interdictie la transferuri, dar sefii dau asigurari: "Gravitate zero"

Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat marti, 28 mai 2024, 12:43 / Actualizat marti, 28 mai 2024 13:09Nu e liniste la UTA nici in vacanta. Desi formatia antrenata de Mircea Rednic (62 de ani) a incheiat recenta stagiune pe locul 7, cel mai bun din ultimii 50 de ani in urbea scaldata de apele Muresului, de la FIFA vin vesti ingrijoratoare: inca un fost jucator al echipei a deschis un litigiu, iar deblocarea transferurilor devine din ce in ce mai dificila.Patru litigii pe rol figureaza pe ... citește toată știrea