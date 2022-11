Se intoarce la Otopeni! David Popovici reia azi competitiile

Articol de Roxana Fleseru - Publicat joi, 10 noiembrie 2022, 07:27 / Actualizat joi, 10 noiembrie 2022 08:58David Popovici va evolua, incepand de astazi, la Campionatele Nationale in bazin scurt, care au loc in Otopeni, localitatea de langa Bucuresti unde s-au desfasurat si CE de juniori, el fiind inscris in cinci probe.Dublul campion mondial si european de seniori se testeaza in acest final de saptamana la Campionatele Nationale in bazin scurt, el urmand sa participe, in luna decembrie, la ... citeste toata stirea