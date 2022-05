Se joaca in Liga Profesionista: Privat versus Primarie * FCSB - Voluntari, meciul cu cea mai mare discrepanta intre bani privati si publici

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat luni, 11 aprilie 2022, 12:37 / Actualizat luni, 11 aprilie 2022 13:04Meciul FCSB - Voluntari produce cel mai mare contrast in privinta modului in care o autoritate locala intra in concurenta directa cu o investitie privata: clubul patronat de Gigi Becali e exclusiv privat, fara niciun suport de la bugetul central sau local, in vreme ce trupa ilfoveana e dependenta de Primarie, de unde a incasat in precedentii 4 ani nu mai putin ... citeste toata stirea