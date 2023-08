Articol de Vlad Rosu - Publicat marti, 01 august 2023, 07:41 / Actualizat marti, 01 august 2023 09:30Presedintele celor de la Poli Iasi, Cornel Sfaiter (57 de ani), s-a declarat multumit de modul in care echipa din Copou se prezinta sub comanda tehnicianului Leo Grozavu (55 de ani) si crede ca Luis Phelipe (22), fotbalist sosit in aceasta vara din Brazilia, de la Atletico Goianiense, poate fi surpriza acestui sezon de Superliga.Poli Iasi a inceput ezitant noua stagiune de Superliga. A cedat ... citeste toata stirea