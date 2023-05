Articol de Ionel Lutan - Publicat joi, 18 mai 2023, 17:53 / Actualizat joi, 18 mai 2023 18:03Veolia, fostul sponsor principal al Petrolului, este in discutii avansate cu CSM Resita, formatie din al treilea esalon fotbalistic al Romaniei.CSM Resita bate din nou la portile esalonului secund. Formatia condusa de Cristi Bobar va incheia pe primul loc play-off-ul Seriei 8 din al treilea esalon si va juca in semifinalele barajului pentru promovare impotriva lui ACSO Filiasi. Ar urma, in finala, o ... citeste toata stirea