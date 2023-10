Articol de Alexandru Barbu - Publicat vineri, 06 octombrie 2023, 15:00 / Actualizat vineri, 06 octombrie 2023 16:13Marius Maldarasanu, 48 de ani, are premisele unui antrenor de succes. Demis de Astra dupa 7 etape in care nu pierduse la prima experienta ca "principal", fostul fotbalist de la Rapid a reusit cea mai buna clasare din istoria lui Metaloglobus, apoi s-a dus la Hermannstadt, pe care a promovat-o din primul sezon si cu care ataca acum play-off-ul in Superliga.Cuprins7 etape fara ... citeste toata stirea