Se plange de haos la US Open 2022: "E o gradina zoologica, oamenii nu mai au nicio jena!"

Articol de GSP - Publicat duminica, 04 septembrie 2022, 22:16 / Actualizat duminica, 04 septembrie 2022 22:43Bastien Fazincani, antrenorul maghiarei Panna Udvardy (78 WTA), se plange de lipsa de intimitate a jucatorilor in complexul de la US Open.Bastien Fazincani nu a petrecut mult timp in complexul de la Flushing Meadows in acest an. Panna Udvardy, eleva lui, a parasit competitia inca din primul tur al calificarilor, invinsa de Varvara Flink (919 WTA), scor 2-6, 6-2, 6-7(10). Antrenorul ... citeste toata stirea