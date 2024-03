Se reia Liga 3 | Prima etapa din 2024 are programate 13 jocuri pentru astazi. Unul dintre liderii de peste iarna nu si-a mai reluat activitatea

Prima etapa din campionatul Liga 3 programata in 2024 are loc vineri si sambata, 8 si 9 martie. Este prima runda din cele trei ramase de disputat din retur, din sezonul regular, dupa aceea urmand sa inceapa play-off-ul, pentru primele patru clasate in fiecare serie, respectiv play-out, pentru restul formatiilor.Etapa a 16-a are stabilite in prima zi 13 jocuri din totalul de 49, toate avand ora de start 15:00. Celelalte 36 de partide au loc sambata, tot incepand cu ora 15:00.Foresta Suceava nu ... citește toată știrea