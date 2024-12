Se repeta istoria? * Doar o victorie pentru Rapid cu el pe teren: va fi pe gazon in meciul cu Dinamo

Articol de Liviu Manolache, Adrian Duta - Publicat sambata, 21 decembrie 2024, 18:16 / Actualizat sambata, 21 decembrie 2024 18:38Marian Barbu va fi arbitrul meciului Dinamo - Rapid, iar GSP face radiografia fiecarei echipe cu el la centru.Marian Barbu, 36 de ani, se afla la al 11-lea meci in sezonul curent si al 104-lea in Superliga, competitie in care a debutat pe 15.05.2014, in Pandurii - Corona Brasov 5-0.Dinamo - Rapid e derby-ul ultimei etape din 2024 in Superliga. Meciul de pe Arena ... citește toată știrea