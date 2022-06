Se roaga de fani sa vina la meciuri! Reactia FRF dupa esecul lamentabil din Muntenegru

Articol de Viorel Tudorache, Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat luni, 06 iunie 2022, 17:50 / Actualizat luni, 06 iunie 2022 17:59Federatia Romana de Fotbal a redus pretul biletelor pentru meciurile cu Finlanda si Muntenegru. Ambele dispute din Liga Natiunilor sunt programate pe arena din Giulesti.Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Natiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru"Tricolorii" urmeaza sa evolueze in Bosnia, marti, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro si in direct ... citeste toata stirea