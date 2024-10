Se stie cand va juca Simona Halep in turneul WTA 250 de la Hong Kong, contra favoritei 6, Yue Yuan

Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 27 octombrie 2024, 12:22 / Actualizat duminica, 27 octombrie 2024 12:25Simona Halep (33 de ani, locul 869 WTA) va debuta in concursul de categorie WTA 250 de la Hong Kong luni, 28 octombrie, in prima zi a tabloului principal. Ea o va infrunta pe Yue Yuan (26 de ani, numarul 44 WTA) in al treilea meci de pe Terenul Central, in jurul orei 12:00 a Romaniei.Fostul lider mondial Simona Halep revine in actiune tot in Hong Kong, la aproape o luna dupa ... citește toată știrea