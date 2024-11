Se tem de renasterea rivalilor inainte de derby-ul regional din Superliga: "Poate sa fie un declic pentru o echipa"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat vineri, 22 noiembrie 2024, 14:48 / Actualizat vineri, 22 noiembrie 2024 15:24FC Botosani si Politehnica Iasi se vor confrunta luni, de la ora 17:30, in etapa a 17-a a Superligii, intr-un duel in care orgoliile regionale vor fi la loc de cinste.Derby-ul Moldovei a fost prefatat de oaspeti astazi, intr-o conferinta de presa.FCSBAjuns pe lista de transferuri la FCSB, e dorit in Superliga: "Acum il iau"Emil Sandoi: "Avem un campionat nivelat valoric""E ... citește toată știrea