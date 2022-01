Se vad consecintele sezonului slab * Scad cotele jucatorilor de la CSU Craiova

Articol de GSP - Publicat joi, 20 ianuarie 2022, 16:49 / Actualizat joi, 20 ianuarie 2022 17:02Nu mai putin de 16 jucatori de la CS Universitatea Craiova au pierdut la cota de piata, pe transfermarkt.de, la actualizarea din 22 decembrie. O urmare a stagiunii sub asteptari, de pana acum, a echipei in campionat si in Europa.Finantatorul Universitatii, Mihai Rotaru, aprecia recent ca, daca ar fi sa transfere de la alte echipe post pe post, "nu as schimba mai mult de unul, maximum doi jucatori, ... citeste toata stirea