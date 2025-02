Se zguduie iar Arena Nationala! Numar IMPRESIONANT de bilete vandute in doar o ora pentru Romania - Bosnia

Articol de David Marinescu - Publicat vineri, 21 februarie 2025, 13:59 / Actualizat vineri, 21 februarie 2025 14:17Romania - Bosnia, debutul nationalei lui Mircea Lucescu in preliminariile Campionatului Mondial, surescita un interes fantastic printre fanii "tricolorilor". In doar o ora de la punerea in vanzare a biletelor, au fost vandute deja 15.000 de bilete pentru confruntarea de pe Arena Nationala.Romania - Bosnia, meciul din prima etapa a fazei grupelor din preliminariile CM 2026, va ... citește toată știrea