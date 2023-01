Sebastian Micu face saltul in prima liga, la Pitesti, iar la FC Brasov ajunge un portar de la alta echipa din SuperLiga

Sebastian Micu (21 de ani), titularul postului de portar de la FC Brasov in prima parte a campionatului Ligii 2, merge in SuperLiga.Goalkeeperul originar din Jimbolia (Timis) ajunge la Campionii FC Arges sub forma de imprumut pana la finalul sezonului."Micu are o oferta clara de la Liga 1. Este o sansa foarte mare pentru el, dar important este sa ne gasim si noi un portar. Daca Micu va pleca, el o va face doar sub forma de imprumut, pentru ca este un jucator de valoare. Ma bucur ca atrage ... citeste toata stirea