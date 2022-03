Secretarul general al LPF reteaza speranta stelistilor de a promova in Liga 1 in acest an: "Legea nu face distinctie"

Stelistilor, conducatori, antrenori, jucatori sau suporteri, le este greu sa accepte ca echipa evolueaza in play-off-ul Ligii 2, ca are sanse sa termine sezonul pe loc cel putin de baraj de promovare si sa nu aiba posibilitatea sa mearga in Liga 1 din cauza regulamentului actual. Fiindca clubul este unul de drept public, regulamentul FRF ii interzice sa promoveze in prima liga.Chiar si in aceste conditii, conducerea Stelei spera sa gaseasca o portita in regulament prin care echipa sa mearga in ... citeste toata stirea