"Secuii au ocupat Bucurestiul" * Cel mai mare ziar sportiv din Ungaria are triumful lui Sepsi pe prima pagina!

Articol de GSP - Publicat vineri, 20 mai 2022, 12:45 / Actualizat vineri, 20 mai 2022 13:05Cotidianul maghiar Nemzeti Sport, cel mai mare mare si longeviv ziar sportiv din Ungaria, deschide editia de astazi a cotidianului cu triumful celor de la Sepsi OSK din finala Cupei Romaniei. Si site-ul maghiarilor are formatia din Sfantu Gheorghe in prim-plan.Joi seara, Sepsi OSK a castigat primul trofeu din istoria clubului, dupa 2-1 in finala Cupei Romaniei cu FC Voluntari.Triumful a avut un ecou ... citeste toata stirea