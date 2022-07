Sedinta de urgenta convocata la FCSB: "E inadmisibil sa te prezinti asa!" + De ce au vrut sa scoata echipa de pe teren la Galati

Articol de GSP - Publicat duminica, 10 iulie 2022, 22:11 / Actualizat duminica, 10 iulie 2022 22:19Mihai Stoica (57 de ani), managerul general al celor de la FCSB, a anuntat o sedinta serioasa la club, urmare a prestatiei sub asteptari din amicalul cu Otelul Galati, scor 1-0.FCSB s-a chinuit sambata seara in amicalul de la Galati, in fata a peste 13.000 de spectatori. Elevii lui Dorinel Munteanu "au bagat materiale", au fost la un pas sa il accidenteze pe Florin Tanase, iar Mihai Stoica a ... citeste toata stirea