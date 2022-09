Sefer a semnat! "Sunt fericit, este o mandrie sa port tricoul"

Articol de GSP - Publicat joi, 15 septembrie 2022, 17:07 / Actualizat joi, 15 septembrie 2022 17:24Antonio Sefer (22 de ani) si-a prelungit contractul cu Rapid pana in 2025. Mijlocasul era dorit de Hapoel Beer-Sheva, din Israel.Rapid a fost la un pas sa-l vanda pe Antonio Sefer in aceasta vara, dar transferul la Hapoel Beer-Sheva a cazut in urma neintelegerilor cu privire la salariu.In cele din urma, Antonio a semnat prelungirea contractului cu Rapid. "Toni va juca la Rapid pana in 2025", ... citeste toata stirea