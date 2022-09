Sefer, intr-un moment de gratie, cu convocare la nationala si prelungire de contract: "Nu mi-am dorit cu toata inima sa plec de la Rapid"

Articol de GSP - Publicat duminica, 18 septembrie 2022, 07:48 / Actualizat duminica, 18 septembrie 2022 07:59Antonio Sefer (22 de ani), mijlocasul lui Rapid, marcator in victoria cu CS Mioveni, 2-1, a multumit conducerii si staff-ului, care i-au propus prelungirea contractului.Sefer, care a inscris deja 4 goluri in 10 meciuri in acest sezon, a avut ocazia de a pleca de la Rapid in aceasta vara, fiind dorit in Israel de Hapoel Beer-Sheva. Negocierile nu s-au concretizat, iar Rapid a actionat ... citeste toata stirea