Articol de Aurelian Botezatu - Publicat joi, 08 iunie 2023, 15:48 / Actualizat joi, 08 iunie 2023 16:26Universitatea Craiova s-a despartit azi, oficial, de Ionut Vina cu urmatorul mesaj ironic: "337 de minute petrecute pe gazon in acest sezon pentru Stiinta. Drum bun, Ionut! Mult succes in afaceri!". O aluzie la cati bani a castigat mijlocasul la Craiova in comparatie cu minutele jucate. Celalalt jucator aflat in litigiu cu oltenii, Sergiu Hanca, nu se grabeste sa rezilieze.Universitatea ... citeste toata stirea