Sefii lui CFR Cluj sunt sinceri dupa infrangerea cu Rapid: "Rezultat corect"

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat duminica, 11 februarie 2024, 19:44 / Actualizat duminica, 11 februarie 2024 20:41Cristi Balaj (52 de ani), presedintele de la CFR Cluj, a spus lucrurilor pe nume, dupa ce ardelenii au fost invinsi de Rapid, scor 0-1, in derby-ul rundei #25 din Superliga.Cristi Balaj a recunoscut superioritatea Rapidului in meciulul in urma caruia CFR a cazut pe locul 3. Fostul arbitru spune ca giulestenii au fost mai mereu primii la minge, iar victoria acestora nu ... citește toată știrea