Sefii lui FCU Craiova, despre scandalul provocat de Sapunaru: "Sa vedem cat de rapidist mai e daca nu ia bani"

Articol de GSP - Publicat marti, 10 mai 2022, 12:25 / Actualizat marti, 10 mai 2022 13:29Marcel Puscas, presedintele celor de la FCU Craiova, a vorbit despre incidentul de la finalul meciului cu Rapid, 3-2, care l-a avut in prim plan pe Cristi Sapunaru.Context: In minutul 87, la scorul de 2-1 pentru FCU Craiova, Bauza a intrat in posesia balonului, la 40 de metri de propria poarta. Cristian Sapunaru, ultimul aparator al giulestenilor, a avut o intrare brutala pentru a opri contraatacul, cu ... citeste toata stirea