Articol de Aurelian Botezatu - Publicat duminica, 23 aprilie 2023, 12:18 / Actualizat duminica, 23 aprilie 2023 13:39Incurajati de victoriile cu Rapid si Sepsi, Mihai Rotaru, patronul clubului, si Sorin Cartu, presedintele oltenilor, ridica stacheta inaintea "socului" cu FCSB. Universitatea Craiova n-a pierdut in acest sezon cu echipa lui Gigi Becali.A doua victorie consecutiva in play-off, 2-1 cu Sepsi, la Sfantu Gheorghe, a readus optimismul in Banie. Dar, in acelasi timp, a si marit ... citeste toata stirea