Seful galeriei Rapidului s-a pozat alaturi de jucatori, inaintea derby-ului cu FCSB: "La lupta, tata! Ahoeee!"

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 19 mai 2024, 13:09 / Actualizat duminica, 19 mai 2024 13:09Eliberat conditionat dupa aproximativ doua luni in arest, Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, s-a pozat alaturi de componentii efectivului giulestean, in ziua derby-ului cu FCSB.Cel poreclit "Bocciu" este cercetat in dosarul materialelor pirotehnice, fiind acuzat de constituirae unui grup infractional organizat. In acelasi dosar, apare si numele lui Daniel Niculae, presedintele ... citește toată știrea