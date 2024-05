Seful lui Dinamo, vehement dupa ce "cainii" s-au salvat cu greu de la retrogradare: "Jalnic! Nu avem ce sa sarbatorim! Vom face o analiza"

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 27 mai 2024, 22:10 / Actualizat luni, 27 mai 2024 22:50Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a fost extrem de suparat de prestatia "cainilor" din returul barajului cu Csikszereda. Dupa 2-0 in tur, Dinamo a remizat, 0-0, dupa un meci slab.Imediat dupa meci, oficialul "cainilor" a intrat in direct si a spus ca a fost extrem dezamagit de modul in care echipa lui Zeljko Kopic a aratat in meciul de la Miercurea Ciuc. Si spune ca se ... citește toată știrea