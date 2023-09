Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 02 septembrie 2023, 12:05 / Actualizat sambata, 02 septembrie 2023 12:15Daniel Pancu, selectionerul de la U21, a dat-o de gol pe CFR Cluj, dezvaluind ca ardelenii il vor transfera pe stoperul Matei Ilie, in varsta de 20 de ani, jucator care a petrecut ultimii 6 ani in Italia.In ultimele perioade de mercato, CFR Cluj a transferat mai multi tineri jucatori romani scoliti in Italia. Cateva exemple: Luca Mihai, Razvan Sava, Robert Filip, Daniel ... citeste toata stirea