Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 09 octombrie 2023, 13:01 / Actualizat luni, 09 octombrie 2023 13:26Nationala Romaniei joaca joi, 12 octombrie, cu Belarus, la Budapesta, un meci important in cursa pentru calificarea tricolorilor la Euro 2024. Victoria este cuvantul de ordine in cantonamentul de la Mogosoaia, iar adversarii se asteapta ca fotbalistii romani sa joace foarte agresiv.Belarus - Romania are loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro si ... citeste toata stirea