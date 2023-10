Articol de Adrian Jitea - Publicat duminica, 22 octombrie 2023, 20:37 / Actualizat duminica, 22 octombrie 2023 20:38Petrolul s-a impus in deplasarea cu Universitatea Craiova, scor 3-1. Alexandru Musi (19 ani) a marcat un gol si l-a impresionat pe Daniel Pancu, selectionerul nationalei U21.Alexandru Musi, mijlocasul imprumutat de Petrolul de la FCSB, a deschis scorul in minutul 57 al disputei de pe "Oblemenco". A avut o prestatie solida si in continuare, iar selectionerul Daniel Pancu nu a ... citeste toata stirea