Semneaza pentru urmatorul sezon * Unde va evolua mijlocasul considerat "cea mai mare teapa" luata de Mihai Rotaru

Articol de George Nistor - Publicat joi, 04 aprilie 2024, 16:24 / Actualizat joi, 04 aprilie 2024 19:13La trei luni dupa despartirea de Universitatea Craiova, jucatorul considerat cea mai mare "teapa" luata de Mihai Rotaru se pregateste sa semneze un nou contract, pentru sezonul viitor. Jasmin Kurtic (35 de ani) are sanse foarte mari de a mai evolua inca un an in tricoul celor de la FC Sudtirol, locul 12 in Serie B.La inceputul stagiunii, mijlocasul sloven se transfera in "Banie" dupa ... citește toată știrea