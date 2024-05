Senzatie! Cate bilete a vandut Dinamo in mai putin de 24 de ore pentru meciul cu Csikszereda

Articol de Adrian Duta - Publicat miercuri, 15 mai 2024, 10:40 / Actualizat miercuri, 15 mai 2024 11:14Dinamo va juca pe Arena Nationala cu Csikszereda in turul barajului de mentinere/promovare in Superliga. "Cainii" au pus biletele in vanzare pe 14 mai, iar in mai putin de 24 de ore s-au dat deja 10.000.Dinamo o va infrunta pe Csikszereda pe 20 mai, in tur, la Bucuresti, iar returul se disputa pe 27, la Miercurea Ciuc. Meci pentru care dinamovistii au primit doar 200 de bilete. ... citește toată știrea