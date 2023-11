Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 02 noiembrie 2023, 17:51 / Actualizat joi, 02 noiembrie 2023 18:38Romania, cu Alex Bourceanu (38 de ani) pe teren, a castigat cu Emiratele Arabe Unite, scor 2-0, in sferturile Campionatului Mondial de minifotbal.Cu fostul stelist in echipa, Romania nu a avut emotii si a incheiat un nou meci fara sa primeasca gol, dupa ce in optimi trecuse de Thailanda cu 7-0.BOTOSANIAlexa nu a mai suportat umilinta! Si-a dat demisia dupa infrangerea cu Alexandria + ... citeste toata stirea