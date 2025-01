Sepsi, esec cu locul 8 din Ungaria * A treia infrangere la rand: "Am primit prea multe goluri"

Articol de Adrian Duta - Publicat vineri, 10 ianuarie 2025, 21:00 / Actualizat vineri, 10 ianuarie 2025 21:27Sepsi a pierdut amicalul cu Nyiregyhaza Spartacus, scor 1-2, in cantonamentul din Antalya.Campioana transferurilor din Superliga in acest mercato a pierdut al treilea amical din Antalya, dupa ce in primul fost invinsa cu 1-3 cu RWD Molenbeek, iar in al doilea cu 1-4 de Young Boys.Cu Nyiregyhaza, Sepsi a condus la pauza, prin golul marcat de El Sawy in minutul 7. Formatia pregatita ... citește toată știrea