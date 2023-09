Articol de Daniel Grigore - Publicat sambata, 02 septembrie 2023, 11:04 / Actualizat sambata, 02 septembrie 2023 11:09Sepsi OSK a anuntat transferul fundasului central Akos Kecskes, maghiar in varsta de 27 de ani care vine de la LASK Linz, din Austria.Liviu Ciobotariu a primit fotbalistul dorit: Sepsi s-a intarit in centrul defensivei, acolo unde ramasese cu numai 3 solutii dupa ce Neftchi Baku l-a cumparat pe Mark Tamas.Covasnenii au anuntat in aceasta dimineata transferul stoperului ... citeste toata stirea