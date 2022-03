Sepsi OSK - FCU Craiova 2-1: gazdele intorc scorul in doar opt minute si urca pe locul 8 * Clasamentul ACUM

Articol de GSP - Publicat vineri, 04 martie 2022, 09:02 / Actualizat vineri, 04 martie 2022 22:44Sepsi OSK s-a impus cu scorul 2-1 in fata celor de la FCU Craiova, dupa ce a reusit sa intoarca scorul in doar opt minute. Bauza a marcat pentru olteni, iar Stefanescu si Tudorie au semnat reusitele victoriei pentru gazde.Partida din Covasna i-a adus fata in fata pe cei doi tehnicieni italieni din Liga 1, Cristiano Bergodi si Nicolo Napoli.Mai periculoasa a fost echipa celui din urma, care a ... citeste toata stirea